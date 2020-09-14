صلاح عبد الله ضيف شرف فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي

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يُشارك الفنان صلاح عبد الله في فيلم "النمس والإنس"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم من إخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، شيكو.



ويُجسد الفنان محمد هنيدي خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده الذي يُجسد دوره الفنان شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث نجد هنيدي يقع في غرام منة شلبي التى تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.



وفي سياق آخر، انتهى الفنان صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في فيلم "موسى"، للفنان كريم محمود عبد العزيز، ويُجسد خلال الأحداث دور والده، يُجسد كريم دور طالب جامعي متفوق في كلية الهندسة، كما أنه يُعاني من مرض نفسي، بسبب تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، مما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.



والجدير بالذكر أن صلاح عبد الله شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة حمدى الميرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، حنان سليمان، محمود البزاوي، إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد.







