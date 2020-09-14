مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مستقبله مع ناديه الفرنسي وأبلغ إدارة النادي بقراره النهائي.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن كيليان مبابي أبلغ إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع نجمه الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الموسم الحالي لأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مبابي يعتبر هدفًا رئيسيًا لريال مدريد في صيف 2021 كما أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي أبرزها قطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبابي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ 13 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 15 ساعة

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 13 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عرض ألماني يُهدد تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين

عمر جابر يصدم الزمالك من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

11:50 م

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

08:30 ص

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

08:02 ص

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟