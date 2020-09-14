



تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية.. الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2020 للمعاهد والجامعات الخاصة





ننشر اليكم الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2020 المعاهد والجامعات المصرية المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية،لمساعدة الطلاب الأعزاء على اختيار الكليات المتاحة للدبلومات الفنية التي يرغبون في الالتحاق بها ، نقدم لهم قائمة بالجامعات والكليات التي تقبل الطلاب من المدارس الصناعية، يبحث جميع الطلاب حاليا عن تنسيق الدبلومات الفنية وذلك للبدء في تسجيل الرغبات الخاصة بهم ،ومن هذا المقال يمكننا مساعدتهم جيداً في اختيار كافة الرغبات من خلال توجيههم بنسب ومؤشرات الجامعة في تنسيق الدبلومات الفنية.





الكليات المتاحة للدبلومات الفنية وما يماثلها

يقبل دبلوم المدرسة الثانوية الفنية ، قسم ترميم الآثار ، دبلوم الثانوية الفنية بنات ، مدرسة مبارك كول ، كلية ساليان ، دون بوسكو ، دبلوم الشرطة اللاسلكية وأطروحات حاملي الدبلوم ومتدربون ودبلومات من مركز تدريب شركة بناء السفن بجامعة الإسكندرية ، ودبلومات من القوات المسلحة (متخصصون في مشغلي الكمبيوتر) بمراكز التدريب المهني للكليات ،يتوجب على الطالب الحصول على 70٪ فأكثر من الدرجة الكلية في المواد النظرية (الكتابة) في الدبلومة ، والحصول على 70٪ أو أكثر.





الكليات المتاحة للدبلومات الفنية

• كلية الآثار ، جامعة القاهرة (قسم الترميم الأثري) ، فرع الفيوم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، قسم ترميم الآثار.





• تخصصي كلية التربية بجامعة المنصورة (نسيج – ملابس).





• كلية التربية بدمياط جامعة المنصورة تخصص (تبريد وتكييف-كهرباء-ملابس).





• مدرسة شبين الكوم التربية جامعة حلوان من مختلف التخصصات (العمارة – الديكور – الملابس – النسيج).





• كلية الاقتصاد الاسري جامعة حلوان تخصص (خياطة الملابس الجاهزة )





• مدرسة شبين الكوم للاقتصاد الأسري بجامعة المنوفية ، وتخصصت في تخصصي (خياطة الملابس الجاهزة

والخياطة).





• معهد السويس للتعليم الصناعي جامعة قناة السويس تخصص (هندسة ميكاترونكس)

الكليات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي





• معهد القاهرة للتعليم الصناعي تخصص (ميكانيكي- كهرباء).





• التوجيه المهني لمعهد بني سويف للتعليم الصناعي (ميكانيكا – كهرباء – معماري – نسيج) وفيما يلي الكليات المتاحة للدبلومات الفنية والمعاهد التي تقبل دبلومات التكنولوجيا الصناعية





• كلية الإدارة المتقدمة والحاسب الآلي ببورسعيد متخصصة في البحث (الإلكترونيات – الحواسيب – الاتصالات – الكهرباء – البناء – المنسوجات).





• تكلفة الدراسة في الكلية تساوي التكلفة التي يدفعها الطلاب المنتسبون للجامعة.





• يجب على مرشحي القاهرة ومعهد بني سويف للتعليم الصناعي اجتياز الامتحان.





الكلية التقنية ذات الثلاث سنوات

- وتقبل طلاب الثانوية الفنية وما يعادلها (مدة الدراسة سنتان):

- معهد الإسكندرية للتكنولوجيا وما شابهه:

- المعهد الفني بالإسكندرية في كامب شيراز وأقسامه المهنية (الرسم والتصميم – الاتصالات الصناعية – الاتصالات الإلكترونية – معدات القياس الكهربائية – تكنولوجيا الإنتاج – شبكة النقل والتوزيع – الكمبيوتر – السيارات – التبريد و تكييف هواء-فني مكتب فني موقع-زخرفة وتشطيب وهندسة صحية).



