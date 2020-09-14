انتهاء تصوير مسلسل "خيط حرير" لمي عز الدين في هذا الموعد

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يواصل صناع مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين استئناف التصوير، حيث يتبقى لهم ثلاثة

أسابيع وينتهون من التصوير نهائيًا.



مسلسل "خيط حرير" من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار،





مسلسل "خيط حرير" هو العمل الرابع الذى يجمع مي عز الدين بالمخرج إبراهيم فخر، بعد تقديمهم مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.