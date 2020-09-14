



ننشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة الشرطة





أن الالتحاق بهذه الكلية يعد حلم، لأن العديد من طلاب المدارس الثانوية مثل الأزهر وأولياء أمورهم في جميع ولايات جمهورية مصر العربية هم كذلك لأهميتها و القيمة العالية التي تمنحها لطلاب لذلك، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج التخرج من المدرسة الثانوية كل عام، يقوم الطلاب وأولياء الأمور بإجراء العديد من عمليات البحث للحصول على معلومات حول أكاديمية الشرطة، و شروط وطرق التقديم بأكاديمية الشرطة وفهم المستندات المطلوبة للطلاب للتقدم لأكاديمية الشرطة.





كلية الشرطة

قامت وزارة الداخلية المصرية بالاعلان عن أسماء الأشخاص المقبولين بالأكاديمية في عام 2020، حيث أعلن المدير الحالي لأكاديمية الشرطة منذ فترة عن فتح باب التقديم والتسجيل للدخول إلى أكاديمية الشرطة وبمجرد الانتهاء من عملية التسجيل لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، أعلنت الأكاديمية أنها ستبدأ بامتحانات الكتابة والممارسة لجميع الطلاب الذين يقبلون طلبات القبول، وستكمل جميع اختبارات الأكاديمية، وبعدها يتم اعتماد النتيجة وخلال ساعات قليلة تُعلن أسماء المقبولين في الاكاديمية، والتي يمكن اعتمادهم أنهم جزء من كلية الشرطة.





الانضمام إلى كلية الشرطة 2020

يمكن لجميع المرشحين الذين سينضمون إلى أكاديمية الشرطة في العام الدراسي التحقق من أسماء الأشخاص المقبولين في أكاديمية الشرطة من خلال ما يلي والخطوات هي:





- من هناك ادخل إلى موقع أكاديمية الشرطة.

- وأدخل اسم المرشح لابد أن يكون ثلاثي.

- وأدخل رمز بلد المرشح .

- وأدخل رقم الملف .

- وانقر فوق مربع النتيجة لعرضه.





رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم

- نحتاج لزيارة موقع وزارة الداخلية ( اضغط هنا ).

- اكتب جميع المعلومات المطلوبة من قبل الموقع.

- املأ رمز الدولة وعدد المقاعد واسم الطالب.

- اكتب إذا كان الشخص الطالب ثانوية عامة أو ثانوية الأزهر.

- تأكد من إدخال جميع المعلومات، ثم انقر “إظهار النتائج” أو اطلب النتائج.



