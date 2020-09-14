ننشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة الشرطة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
كلية الشرطة
كلية الشرطة
Advertisements

ننشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة الشرطة

أن الالتحاق بهذه الكلية يعد حلم، لأن العديد من طلاب المدارس الثانوية مثل الأزهر وأولياء أمورهم في جميع ولايات جمهورية مصر العربية هم كذلك لأهميتها و القيمة العالية التي تمنحها لطلاب لذلك،  بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج التخرج من المدرسة الثانوية كل عام، يقوم الطلاب وأولياء الأمور بإجراء العديد من عمليات البحث للحصول على معلومات حول أكاديمية الشرطة، و شروط وطرق التقديم بأكاديمية الشرطة وفهم المستندات المطلوبة للطلاب للتقدم لأكاديمية الشرطة.

كلية الشرطة
قامت وزارة الداخلية المصرية بالاعلان عن أسماء الأشخاص المقبولين بالأكاديمية في عام 2020، حيث أعلن المدير الحالي لأكاديمية الشرطة منذ فترة عن فتح باب التقديم والتسجيل للدخول إلى أكاديمية الشرطة وبمجرد الانتهاء من عملية التسجيل لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، أعلنت الأكاديمية أنها ستبدأ بامتحانات الكتابة والممارسة لجميع الطلاب الذين يقبلون طلبات القبول، وستكمل جميع اختبارات الأكاديمية، وبعدها يتم اعتماد النتيجة وخلال ساعات قليلة تُعلن أسماء المقبولين في الاكاديمية، والتي يمكن اعتمادهم أنهم جزء من كلية الشرطة.

الانضمام إلى كلية الشرطة 2020
يمكن لجميع المرشحين الذين سينضمون إلى أكاديمية الشرطة في العام الدراسي التحقق من أسماء الأشخاص المقبولين في أكاديمية الشرطة من خلال ما يلي والخطوات هي:

- من هناك ادخل إلى موقع أكاديمية الشرطة.
- وأدخل اسم المرشح لابد أن يكون ثلاثي.
- وأدخل رمز بلد المرشح .
- وأدخل رقم الملف .
- وانقر فوق مربع النتيجة لعرضه.

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم
- نحتاج لزيارة موقع وزارة الداخلية (اضغط هنا).
- اكتب جميع المعلومات المطلوبة من قبل الموقع. 
- املأ رمز الدولة وعدد المقاعد واسم الطالب.
- اكتب إذا كان الشخص  الطالب ثانوية عامة  أو ثانوية الأزهر.
- تأكد من إدخال جميع المعلومات، ثم انقر “إظهار النتائج” أو اطلب النتائج. 

ننشر رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة الشرطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 بالرقم القومي نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 كلية الشرطة 2020

أخبار تهمك

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

عرض ألماني يُهدد تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ 13 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

عمر جابر يصدم الزمالك من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة.. الشروط والمستندات وكيفية التقديم عبر الإنترنت

تعرف على موعد التقديم بقسم الضباط المتخصصين في كلية الشرطة

بدء التقديم لكلية الشرطة اليوم عبر الإنترنت ويالأكاديمية

بداية من اليوم.. بدء التقديم للالتحاق بكلية الشرطة

نتيجه كليه الشرطه ٢٠٢٠‬‎ اعتماد ظهور نتيجة طلاب الثانوية برقم الملف والرقم القومي من خلال رابط موقع أكاديمية الشرطة الآن

Police Academy ظهور نتيجة كلية الشرطة الأن بالرقم القومي 2019 لطلاب الثانوية عبر موقع أكاديمية الشرطة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

11:50 م

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

08:30 ص

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

08:02 ص

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟