رياض درويش لـ"الفجر": إتفاق الرياض هو الحل الأمثل لأزمة اليمن.. وعبدالملك الحوثي طفل إيراني(حوار)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
رياض درويش
رياض درويش
الشحات غريب
Advertisements
قال رياض عبده درويش رئيس القياده المحلية  للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشيخ عثمان بعدن، إن اتفاق الرياض ومن منظور المجلس الانتقالي وقياداته السياسية ممثله بالرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي. يروا في الإتفاق الطريق الامثل لحل الأزمه اليمنية.


وأضاف رياض في حوار خاص لــ"الفجر"، إن حل الأزمة اليمنية هو العوده إلى نظام الدولتين المتجاورتين (ج.ي.د) و ال ( ج.ع.ي) واحترام السياده والأشقاء في الدين والعروبة .

وإليكم نص الحوار:-

◄ماذا عن اتفاق الرياض؟

اتفاق الرياض ومن منظور المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته السياسية ممثله بالرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي. يروا في الاتفاق الطريق الأمثل لحل الازمة اليمنية وعلى طريق الحل الكامل لمشاكل اليمن في العوده إلى نظام الدولتين قبل الدمج وهي دولة جمهورية اليمن الديمقراطية ودولة الجمهوريه العربيه اليمنية كما أن قيادة المجلس تجاوزت الكثير من المعضلات لإنجاح اتفاق الرياض، ورغم ذلك ظلت القيادة الاخونجية المسيطرة على الشرعية في تعنتها لإفشال اتفاق الرياض.

◄ماذا عن التدخلات التركيه في اليمن؟

تركيا ليس جديدة العهد في تدخلاتها أكان باليمن أو في دول عربية أخرى وهي تعزف على كل الأوتار لترضي أسيادها ولأجل قبولها ظن التجمع الأوروبي أو غير ، فتركيا تعيش في صراع مع الذات وتحاول تصدير مشاكلها للخارج أي إلى الدول العربيه ، وتدخلت في العراق ثم في ليبيا ثم اليمن وحاولت التدخل كذلك في مصر ، والأهم من ذلك هو المحاولة والوصل إلى الممر الدولي ومضيق باب المندب كما يتهيأ لها المستحيل.

◄ماذا عن الدور الإيراني باليمن وأهدافه؟

الدور الإيراني باليمن واضح جداً من خلال الدعم الكامل والمطلق للجماعه الحوثية وانقلابها على الدولة اليمنية وتريد إعادة ترتيب أوراق الدول بما يحلو لها ومصالحها.


ونجاح طفلهم عبدالملك الحوثي وعصابته على زمام الدوله سيمكنهم من الوصول إلى الكثير وفكفكة العقد لصالحها منها السيطره على مظيف باب المندب والممر الدولي والتحكم بذلك، وسيكون سيطره على مضيقي  المندب وهرمز وهنا قوة التحكم على البحار وتجارته العالميه، ثم السيطرة على الحدود اليمنية السعودية ومن هنا ينطلق التهديد المباشر على السعودية وتريد الوصول إلى مكه المكرمه وتحريف الدين والاسلام على طريقة المذهب الاثنى عشري، فإذا نظرنا إلى الطموحات الايرانيه في اليمن بشكل واسع فهي كبيره جداً، وفي حالة تمكنها سيفتح أبواب شاسعه أمامها في خدمتها، وطبعاً انكسرت إيران وأهدافها وطموحها أمام قوة وصلابة المقاومه الجنوبية وشباب الجنوب الذين هبوا مدافعين عن أرضهم الجنوبيه حفاة عراه ..وانتصرت المقاومة الجنوبية وانتصرت الجنوب.

◄ ماذا عن حل الأزمه اليمنية؟

حل الأزمه اليمنية وكما أشرنا في الجواب عن السؤال الأول هو العوده الى نظام الدولتين المتجاورتين (ج.ي.د) و ال ( ج.ع.ي) واحترام السيادة والأشقاء في الدين والعروبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران اليمن الحوثيين اخبار اليمن اتفاق الرياض

أخبار تهمك

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 15 ساعة

عرض ألماني يُهدد تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ 38 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

عمر جابر يصدم الزمالك من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 10 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

"سعود اليوسفي": معركة الخلاص من المليشيات الحوثية قريبة جداً بعد اتفاق الرياض

اليمن.. "فضل الجعدي" لــ "الفجر": للقضية الجنوبية كيان سياسي ومقاومة قادرة على حمايتها

قيادي بالإنتقالي لــ "الفجر": لن نسمح بالعبث بمحافظات الجنوب.. وهذا ما حدث عقب حرب 94 (حوار)

رئيس المجلس الانتقالي باليمن لــ"الفجر": لم نعلن الاستقلال لنتجنب حفرة الأكراد.. والحل العسكري آخر خيار مع الإخوان (حوار)

قيادية بالمجلس الإنتقالي تتحدث لــ "الفجر" حول اتفاق الرياض.. وتطرح حل الأزمة اليمينة (حوار)

وكيل محافظة الحديدة اليمنية يكشف لــ "الفجر" أسباب التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض (حوار)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

11:50 م

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

08:30 ص

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

08:02 ص

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟