كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وخرج محمد عنتر جناح الفريق من حسابات باتريس كارتيرون ليقترب بقوة من الرحيل خلال ف الانتقالات الصيفية القادمة.





وخرج أكثر من لاعب من حسابات كارتيرون خلال الميركاتو الصيفي القادم مثل محمد عبدالسلام ومحمد عنتر وعمر السعيد ومريم بامبو.





ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد سجله اللاعب مصطفى محمد.



