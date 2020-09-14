عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
هدى عبدالرازق
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حذر الإعلامي عمرو أديب، من عودة إصابات فيروس كورونا إلى الزيادة مرة أخرى، قائلا: "سلومة الأقرع راجع تاني"، مشيرا إلى أنه بدأ يسمع مجددا عن إصابات كثيرة بفيروس كورونا وهذا بعد فترة هدوء استمرت لمدة شهرين، معلقا: "إحنا داخلين على الموسم.. والأرقام نطت في دول كثيرة".

وشدد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أن الكمامة كنز لا يفنى، وهى الحل السحري في الحماية من الإصابة بالفيروس.

وأضاف، "إحنا داخلين على حاجة بروحين الأنفلونزا الموسمية والكورونا.. خدوا بالكم، وخليكم في التيك كير، إحنا هيصنا كتير ولعبنا كتير"، مشيرا إلى أنه لم يجد سبب منطقي لعدم زيادة الإصابات".


واعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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