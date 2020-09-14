الحزب الحاكم في اليابان ينتخب يوشيهيدا سوغا رئيسا له خلفا لشينزو آبي

انتخب الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، يوشيهيدا سوغا رئيسا له خلفا لشينزو آبي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت القناة، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيستقيل من منصبه بسبب مشاكل صحية.

يذكر، أن شينزو آبي، ولد في 21 سبتمبر، 1954، وكان رئيس وزراء اليابان التسعين حيث تم انتخابه في تاريخ 26 سبتمبر 2006 خلفا لجونشيرو كيوزومي، حيث خدم لمدة أقل من عام قبل أن يستقيل في 12 سبتمبر 2007، ليحل محله ياسو فوكودا.

وبعد فوز حزبه بانتخابات 2012 أصبح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني رقم 96.

وفي سياق آخر، سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني مع سحق جائحة فيروس كورونا قطاع الأعمال وانفاق المستهلكين لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.