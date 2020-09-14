فيلم TENET مستمر في تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر في ثاني اسبوع من طرحه

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كشفت مجلة فيراتي عن احدث تقييم لشباك التذاكر السينمائي، وقالت ان فيلم TENET للمخرج كريستوفر نولان، وصلت ايراداته في الاسبوع الثاني من طرحه لـ 200 مليون دولار.

وذكرت المجلة ان ذلك بفضل عرض الفيلم خارج الولايات المتحدة في الاسابيع الماضية، اذ حقق الفيلم في الاسبوع الماضي من الايرادات الداخلية 6.7 مليون دولار فقط.

مع سعي الشركة المنتجة له لتحقيق ما يصل لـ 450 مليون دولار، نظرا لتكلفة انتاجه الضخمة التي تصل لـ 200 مليون دولار.

