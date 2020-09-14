برنامج SNL يشهد عودة الجماهير تدريجيا

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بعد قرار عودة بث البرنامج للمرة الاولى منذ توقفه في مارس الماضي، أكد العاملين على برنامج التوك شو الاستعراضي، SNL على أن البرنامج سيشهد عودة الجماهير ولكن ليس الآن.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإنه كغيره من البرامج التي تعود للشاشة بعد توقف بسبب كورونا، سيعمل المنتجون عليه لاعادة الجماهير ولكن بشكل تدريجي.

وتقرر عودة البرنامج رسميا قبل فترة حيوية من تاريخ الولايات المتحدة، قبل انعقاد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

