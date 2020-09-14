كريس هيمسورث يؤكد استمراره في تقديم شخصية Thor لما بعد Love And Thunder

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عبد نهاية المرحلة الثالثة من عالم افلام مارفل، وغياب شخصيات توني ستارك وستيف راجر، لم يتبقى من المنتقمون الأصليون سوى شخصية thor التي يجسدها النجم كريس هيمسورث.
ووفقا صحيفة ديلي ميل، فإن كريس مازال على قيد استديوهات مارفل، ويستعد لتقديم فيلم جديد سيكون الجزء الرابع من السلسلة بعنوان love and thunder.
وفي حواره جديد له اجراه مع مجلة Poland's Elle Man أكد كريس على استمراره في تقديم شخصية ثور لما بعد هذا الفيلم ايضا.

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