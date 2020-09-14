ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

يسعي نادي ريال مدريد للتخلص من نجمه الويلزي جاريث بيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق خلال الموسم الحالي.





وأكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد لم يتلق أي عروض مناسبة للتعاقد مع جاريث بيل هذا الصيف.





وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلي احتمالية إبرام صفقة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد ينتقل بموجبها اللاعب الويلزي إلي النادي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، ويأتي ذلك رغم عدم تقدم اليونايتد بعرض رسمي لضم اللاعب.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه بقيمة 15 مليون يورو، ويدرك مسئولو النادي الملكي جيدا أنه لن يستطيع طلب أكثر من 20 مليون لبيع اللاعب الويلزي.





وكشفت الصحيفة الإسبانية عن حل قد يلجأ إليه النادي الملكي للتخلص سريعا من جاريث بيل وهو دفع راتب السنة ا لأولي للاعب الويلزي لتسريع صفقة انتقاله لليونايتد بعدما بات خارج حسابات الفريق بالموسم الجديد.



