الزمالك يحسم مصير نجمه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
أميرة فطيم
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حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير حازم إمام داخل الفريق سواء بالاستمراء أو الرحيل عن القلعة البيضاء.

وطلب المدرب الفرنسي من إدارة النادي تجديد عقد اللاعب، وغلف ملف رحيله، مشددا على رفضه التام لفكرة الاستغناء عن اللاعب، باعتباره أحد أهم العناصر في تشكيل الأبيض.

وكان أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قد عقد جلسة مع اللاعب، لإبلاغه بإنهاء أزمة عقده خلال الأيام القليلة القادمة، والتجديد له بشكل رسمي، بعد الانتهاء من مباراتي الزمالك أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي يوم 17 أكتوبر المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الاياب يوم 23 من ذات الشهر.

وكانت اشتعلت أزمة مؤخرا بين حازم إمام وإدارة نادي الزمالك، بعدما أعرب اللاعب عن غضبه، من تجاهل تجديده عقده بشكل رسمي حتى الآن، إلى جانب عدم حصوله على مقدم التعاقد الجديد الذي وقع عليه، ولكن سرعان ما انتهت الأزمة بعد الاتفاق على التجديد.

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