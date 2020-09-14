نجم الأهلي السابق: الزمالك نجح فى تصعيد عدد من الناشيين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال فتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن نادي الزمالك نجح في تصعيد عدد من الناشئين لإفادة الفريق الأبيض.

وأكد فتحي مبروك في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك نجح في مغامرته الخاصة بالدفع بالناشئين وكارتيرون نجح في الأمر ويُحسب له هذا الأمر".

وتابع: "الزمالك بات يمتلك أكثر من لاعب ناشئ جيد وسيخدمون الفريق، والزمالك لعب من أجل الفوز في لقاء اليوم".

وأوضح: "مصطفى محمد مهاجم جيد وعمر السعيد لا يزال بعيد عن لياقة ،المباريات ويحتاج لبعض الوقت لاستعادة مستواه".

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