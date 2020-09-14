موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع فريق تشيلسي وضيفه ليفربول، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.


ليفربول حامل اللقب، تمكن من افتتاح موسمه بصعوبة، بالفوز على ضيفه ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في الجولة الأولى.

بينما سيفتتح تشيلسي بثوبه الجديد، مباريات الموسم أمام مضيفه برايتون مساء اليوم الاثنين.


وسيتواجه الفريقان في ملعب ستامفورد بريدج مساء يوم الأحد 20 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

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