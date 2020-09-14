الكشف عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مارك فوتا لتدريب الفريق









تحدث الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن الفترة التي قضاها داخل قلعة الدروايش في السنوات الماضية.





وقال الهولندي مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إذا تحدث معي الإسماعيلي في ظل الضغط الذي يتعرض له من أجل تدريب الفريق سأوافق".





وتابع: "الإسماعيلي فريق قوي ومستعد لتدريبه من جديد في أي وقت من أجل إخراجه من الأزمة التي يعاني منها".



