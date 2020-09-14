شمس الكويتية تطرح البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة "كهربا" (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلقت الفنانة ​شمس الكويتية​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة "كهربا"، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية الذي يحمل اسم "شيزوفرينيا".

يشار إلى أن الألبوم يضم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز، وستطلق أغنيات الألبوم تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة.

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت الفنانة شمس الكويتية مؤخراً عن تقدم ثلاثة عرسان لها لخطوبتها، لكنها رفضتهم، مؤكدةً أنها لا تفكر في الزواج، وأنها راضية بأن يقال عنها "عانس" أو "الفنانة العانس"

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