مدرب المغرب: لو مدرب الأهلي سألعب بأزارو والكعبي سويًا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يسعي النادى الأهلى للتعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وعلق الهولندي مارك فوتا، المدير الفني السابق للإسماعيلي، على مستوى المغربي أيوب الكعبي، المهاجم المغربي المرشح للإنضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

 وقال الهولندي مارك فوتا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "دربت الكعبي في منتخب الشباب المغربي وهو لاعب جيد ويمتلك أسلوب رائع في الخط الهجومي ولديه إمكانيات قوية".

 وعن مقارنة أيوب الكعبي بوليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، شدد: "أزارو والكعبي لا يمكن الاستغناء عنهم والثنائي جيدين ولو أنا مدرب النادي الأهلي سألعب بطريقة (4-4-2) سأعتمد على الثنائي في تشكيلتي.

أخبار تهمك

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب المغرب: لو مدرب الأهلي سألعب بأزارو والكعبي سويًا

منذ ساعة

عمر جابر يصدم الزمالك من جديد

منذ أقل من ساعتين

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

عرض ألماني يُهدد تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة

منذ ثلث ساعة

تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

06:19 ص

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

06:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟