السلحدار: لا أحب كلمة "مدرب مؤقت".. والإسماعيلي كان الأكثر استحواذ أمام الأهلي









تحدث أدهم السلحدار المدرب السابق لنادي الإسماعيلي عن رأيه في فكرة تعاقد النادي مع مدرب أجنبي الفترة المقبلة كما علق على مباراة الدراويش والأهلي الماضية في الدوري.





واستنكر أدهم السلحدار عدم وجود محمود جابر مدير فني الإسماعيلي سابقا في الوقت الحالي مع الفريق.





وقال السلحدارفي تصريحاته لبرنامج الماتش:"خطأ كبير أن يكون محمود جابر خارج الاسماعيلي، فهو من قام بإعداد اللاعبين خلال فترة الإعداد وهو من أختارهم، بخلاف انه مدرب كبير".





وعن وجوده في وقت سابق كمدرب مؤقت قال: "أكره هذا الوصف، لماذا لا يحصل المدرب على فرصة كاملة خاصة أن كان ابن من أبناء النادي وأنا ضد المدرب الأجنبي".





وانتقل للحديث عن مباراة الإسماعيلي والأهلي قائلا: "استحواذ الإسماعيلي في المباراة كان عالي جدًا عن الأهلي".







