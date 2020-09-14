مدرب الإسماعيلي السابق: سأخدم النادي في أي وقت

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي السابق أنه مستعد لخدمة النادي في أي وقت وتحت أي مسمى إذا احتاج له.

وقال السلحدار خلال حواره ببرنامج الماتش: سأخدم الإسماعيلي في أي وقت وتحت أي مسمى، لكن لا أتمنى أن أكون رقم 2 بالجهاز الفني".

وتابع: "نحن أولاد النادي ونستحق الحصول على الفرصة، وقادرون على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية".

ويتواجد نادي الإسماعيلي حاليا في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 25 مباراة.

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