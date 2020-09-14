تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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علق أسامة محمد المدرب العام لنادي الإنتاج الحربي على هزيمة فريقه اليوم الأحد على يد نادي الزمالك بهدف نظيف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أسامة محمد أن أداء فريقه كان مميز جدا أمام نادي الزمالك اليوم وراضي عنه ولكن الحظ لم يخدمه

وقال أسامة محمد في تصريحات لبرنامج الماتش: "الظروف لم تخدم الإنتاج أمام الزمالك في مباراة اليوم ونعاني من ظروف صعبة ومختار مختار يفعل كل ما شيء مع الفريق".

وأضاف أن شيكا لاعب مميز وقدم مباراة جيدة مؤكدا أن كل فوز يفرق مع الفريق في الدوري والمباريات المقبلة ستكون مواجهات مباشرة والفوز بـ6 نقاط.

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