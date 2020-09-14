ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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لازال نادي ريال مدريد الإسباني يسابق الزمن للتخلص من واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة ” كواترو” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يحاول التخلص من بيل هذا الصيف، بسبب قيام اللاعب بالاستهزاء بالنادي أكثر من مرة، واستفزاز الجماهير بالعديد من التصريحات والتصرفات.


وأشارت الشبكة إلى أنه، لم يتقدم أي نادٍ بعرض للتعاقد مع بيل هذا الصيف، وذلك بسبب راتبه الضخم الذي لا يوجد أي نادي يقدر على دفعه الفترة الحالية.

وكشفت الشبكة عن قيام نادي ريال مدريد بعرض خدمات بيل على نادي مانشستر يونايتد لضمه في الصيف ويحاول إقناع النادي بشراء اللاعب بشكل مجاني عن طريق فسخ التعاقد معه بالتراضي.

ولم يظهر أي نادٍ اهتمامًا بضم جاريث بيل إلا مانشستر لأنه يحتاج إلى تدعيم خط هجومه بلاعب مميز الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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