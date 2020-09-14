موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الإثنين 14/9/2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم الإثنين 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسكندرية.

وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن.

بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها.

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