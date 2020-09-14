عبد الفتاح يكشف عن نوع أول طعام تناوله بمصر.. وعلاقته بالسوشيال ميديا





قال الفنان عبد الفتاح الجريني، إنه يحاول تظبيط النظام الغذائي لكي لايعود لزيادة الوزن مجددًا، مشيرًا إلى أنه يعشق الأكل المصري.وأضاف خلال لقائه في برنامج سهرانين، مع النجم أمير كرارة، أنه يحب تناول فتة الكوارع، كما أكل لأول مرة فى مصر فسيخ وأحب مذاقه جدًا.وأشار الجريني" إلى أنه مدمن السوشيال ميديا بشكل كبير قائلا: "لا أتعامل مع السوشيال ميديا كمكان للعمل ولكن أتعامل معه كمكان للعب والمزاح، وجعلت أصدقائى المقربين مدمنين لمواقع التواصل الاجتماعي".