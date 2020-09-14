بعد طرحها بيوم.. مش عيب لأدهم النابلسي تريند على يوتيوب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

استطاع المطرب أدهم النابلسى، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأغنية "مش عيب" من مسلسل "من الآخر" وذلك بعد طرحها بيوم واحد فقط.

واحتلت أغنية "مش عيب" التريند رقم 8 على موقع "يوتيوب" بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية كما حققت أكثر من مليون مشاهدة.

أغنية "مش عيب" كلمات مازن ضاهر، والحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع .. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه .. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه".

"مش عيب إنو نغلط .. بوجهات النظر نختلف .. مين ال متصالح مع حاله .. وقادر بالغلط يعترف .. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قده
بس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".


أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 14 ساعة

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 16 ساعة

عرض ألماني يُهدد تعاقد الأهلي مع الصفقة المنتظرة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عمر جابر يصدم الزمالك من جديد

منذ أقل من ساعتين

مدرب المغرب: لو مدرب الأهلي سألعب بأزارو والكعبي سويًا

منذ ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

06:19 ص

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

06:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟