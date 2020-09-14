بعد طرحها بيوم.. مش عيب لأدهم النابلسي تريند على يوتيوب













استطاع المطرب أدهم النابلسى، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأغنية "مش عيب" من مسلسل "من الآخر" وذلك بعد طرحها بيوم واحد فقط.واحتلت أغنية "مش عيب" التريند رقم 8 على موقع "يوتيوب" بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية كما حققت أكثر من مليون مشاهدة.أغنية "مش عيب" كلمات مازن ضاهر، والحان أدهم نابلسي، وتوزيع جوزيف.وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أكترنا بيروح بإيدو ع مطرح ممنوع .. حتى يفتِّش عن سعادة هيي أصلا جنبه .. من برا عايش مرتاح ومن جوّا موجوع ولأنو منّو شايفها صار الذنب ذنبه"."مش عيب إنو نغلط .. بوجهات النظر نختلف .. مين ال متصالح مع حاله .. وقادر بالغلط يعترف .. كلنا في عنا ذنوب كل مين على قدهبس الفرق مين اللي تاب ومين بعد بدو".