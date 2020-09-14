"المحجبة سيئة الخلق ليست أفضل ممن لا ترتديه".. رد ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات رضوى الشربيني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

هاجمت الكاتبه ياسمين الخطيب، المذيعة رضوى الشربيني، "بعد تصريحاتها المسيئة  للفتياات غير المحجبات.

ونشرت الخطيب منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "قائلة": "المحجبة النمامة، الخواضة في الأعراض، ليست أفضل من غير المحجبة التي سلم الناس من لسانها كذلك المحجبة سيئة الخُلق، وقاطعة الأرحام، وآكلة الحرام، المقارنة بين المحجبة وغير المحجبة في غير محلها أصلاً".

وأضافت: "لا يجوز أن نجزم أن هذه أفضل من تلك،" فالحجاب قد يُرتدى تودداً إلى الله، وقد يكون مجرد (طرحة)! وحده الله يعلم ما في القلوب، ووحده يقرر أيهما أفضل من الأخرى".

وتابعت حديثها قائله: "جدير بالذكر إن المحجبات طبقاً للإحصائيات الرسمية بيشكلوا ٧٠٪؜ من المصريات! يعني غير المحجبات إللي بتشيلوهم بالكبة وتحطوهم بالكبة هما الأقلية المضطهدة، مش العكس الحجاب ليس دليل عفة وتقوى، وعدم ارتداءه ليس دليل انحلال وكفر.. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل".


أخبار تهمك

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 16 ساعة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عمر جابر يصدم الزمالك من جديد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب المغرب: لو مدرب الأهلي سألعب بأزارو والكعبي سويًا

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

06:19 ص

تعليق مفاجئ من مدرب الإنتاج الحربي عقب الخسارة على يد الزمالك

06:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟