"المحجبة سيئة الخلق ليست أفضل ممن لا ترتديه".. رد ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات رضوى الشربيني













هاجمت الكاتبه ياسمين الخطيب، المذيعة رضوى الشربيني، "بعد تصريحاتها المسيئة للفتياات غير المحجبات.ونشرت الخطيب منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "قائلة": "المحجبة النمامة، الخواضة في الأعراض، ليست أفضل من غير المحجبة التي سلم الناس من لسانها كذلك المحجبة سيئة الخُلق، وقاطعة الأرحام، وآكلة الحرام، المقارنة بين المحجبة وغير المحجبة في غير محلها أصلاً".وأضافت: "لا يجوز أن نجزم أن هذه أفضل من تلك،" فالحجاب قد يُرتدى تودداً إلى الله، وقد يكون مجرد (طرحة)! وحده الله يعلم ما في القلوب، ووحده يقرر أيهما أفضل من الأخرى".وتابعت حديثها قائله: "جدير بالذكر إن المحجبات طبقاً للإحصائيات الرسمية بيشكلوا ٧٠٪؜ من المصريات! يعني غير المحجبات إللي بتشيلوهم بالكبة وتحطوهم بالكبة هما الأقلية المضطهدة، مش العكس الحجاب ليس دليل عفة وتقوى، وعدم ارتداءه ليس دليل انحلال وكفر.. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل".