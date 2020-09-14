بسبب خسارته لمصر ودعمه للإخوان.. زعيم المعارضة التركية يفتح النار على أردوغان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:17 ص
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
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لا يترك كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أي مناسبة في حديثه عن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا وفتح عليه النيران بسبب عدائه الشديد لمصر، ولدعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث ينادي أوغلو دائما بأن تكون العلاقات بين أنقرة ومصر دافئة لكي لا تجر تركيا إلى المصائب في البحر الأبيض المتوسط حسب قوله.

وترصد "الفجر"، أبرز انتقادات أوغلو لأردوغان بشأن مصر:
- من هم الإخوان وما هي سياستهم.. لماذا تؤيدونهم وتدعمونهم؟
- على جنوب المتوسط مصر وعلى شماله تقع تركيا، ولو اتفقت الدولتان، لكانت الأجواء بينهما مختلفة تماما
- ناديت مرارًا وتكرارًا بتفعيل سفارتنا في مصر، وفي نفس الوقت هم يعطلون العلاقات التجارية بيننا
- هل يوجد وزير خارجية للجمهورية التركية؟ لا
- ستعطل وزارة الخارجية وتتركها خارج الخدمة، سوف تجعل آخذي الرشوة سفراء، وتعلن صديقتنا القديمة مصر عدوا
- أردوغان اتخذ لنفسه إشارة الإخوان -علامة رابعة- كطريقة للتأكيد على خلافه مع مصر
- تحسين العلاقة مع مصر ضرورة لحل التوتر
- التاريخ التركي لم يسجل مثل بلاهة أردوغان
- تركيا في ظل وجود أردوغان ونظامه "لا تُدار، وإنما يزج بها إلى الانحدار"

وقال زعيم المعارضة التركية، إنهم سيحكمون البلاد مع أول استحقاق انتخابي، وأبدى ثقته بإزاحة نظام أردوغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ97 لتأسيس الحزب على يد أتاتورك.

وأكد، على أنه "في حال وصولنا للحكم سنبذل كل ما بوسعنا لخدمة هذا الوطن، ونؤسس دولة تركية تحظى باحترام الجميع، دولة تعيش في استقرار وسلام، عمادها الإنتاج".

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مصر زعيم المعارضة التركية تركيا الاخوان اردوغان

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