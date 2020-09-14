توخيل يكشف أسباب خسارة باريس المباراة الثانية في الدوري الفرنسي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن أسباب خسارة فريقه للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

وخسر فريق باريس سان جيرمان بالأمس أمام أولمبيك مارسيليا بنتيجة هدف نظيف، وأيضا تعرض للهزيمة في الجولة الأولى بنفس النتيجة امام لانس.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "‏لست غاضبا على الإطلاق، وبالتأكيد الخسارة أمام مارسيليا لا ترضيني، ولكننا قدمنا أداء رائعا، وإذا واصلنا بهذا الأداء سنفوز بكثير من المباريات، ونفتقد لإحراز الأهداف، لكنها ستأتي".

وأضاف: "بالتأكيد الخيارات محدودة في سوق الانتقالات، نوحتاج لصفقات جديدة هذا ليس سرا، وعلينا إيجاد الحلول والتركيز في مبارياتنا بالوقت نفسه، وتوقعت أننا سنعاني، ولكن البداية غير جيدة".

وتابع: "الثنائي ماركينيوس وإيكاردي سيعودان لصفوف الفريق في المباراة القادمة أمام ميتز".

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