بعد إحالتها للتحقيق.. تعرف على حكاية رضوى الشربيني مع الحجاب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أثارت المذيعة رضوى الشربيني، ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا، بسبب حديثها عن الفتيات غير المحجبات، والذي جعلها تدخل في أزمة مع جمهورها ويتم التحقيق معها في ذلك.

وبدأت أزمة دينا الشربيني مع غير المحجبات في برنامجها "هي وبس" على فضائية CBC، حينما وجهت رضوى الشربيني رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالترجع عن هذا القرار، وقالت: "اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

كما خانها التعبير بوصف ازعج رواد السوشيال ميديا حيث قالت غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي أحسن عند ربنا".

اعتذار رضوى الشربيني
ورغم اعتذار رضوي الشربيني، عن تصريحاتها إلا أن الجمهور لا يزال يهاجمها فيما اضطرت للاعتذار عن كلامها عن غير المحجبات، حيث قالت: "أنا بالغت في الكلام، وأعتذر عما قلته وفهمه البعض بأنني أتهم السيدة غير المحجبة بأنها سيدة مش كويسة، ولو هذا قصدي يبقي أنا ست مش كويسة لإني غير محجبة".

حكاية رضوى الشربيني مع الحجاب
أكدت رضوي الشربيني، في أكثر من مرة، عن رغبتها في ارتداء الحجاب، ولكنها لا تستطيع بحكم عملها كمذيعه الذي يفرض عليها الظهور بغير حجاب. 

وكانت رضوي الشربيني، نشرت في رمضان الماضي، صورة لها وهي ترتدي الحجاب قائلة: "ترددت كتيراً قبل ما أحط الصورة دي يمكن علشان كان نفسي تبقى أول صورة بالحجاب، لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل أو ادعاء الفضيلة بس أول مرة أحس إنها صورة معبرة للكلام اللى عايزة أقوله".


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