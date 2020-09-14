ندى موسى لـ"الفجر الفني": رأي يحيى الفخراني في دوري بـ"3 أيام في الساحل" الأهم بالنسبة لي.. وهذا ما وصفني به هنيدي في كواليس المسرحية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:55 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشفت الفنانة ندى موسى عن تفاصيل مسرحية "3 أيام في الساحل" التي ستعرض في مسرح كايرو شو خلال الأيام القادمة.

وقالت لـ"الفجر الفني": "جذبني للمسرحية حاجات كتيرة أولها محمد هنيدي، وفرحانة إن أول تجربة ليا معاه تبقى مسرح علشان كان نفسي أعمل مسرح من زمان".

وأشارت إلى أنها على المستوى الشخصي تعشق  المسرح، وعندما تسافر إلى أي دولة أول مكان تبدأ بزيارته المسرح.

وأكدت: "أنا استفدت من هنيدي في حاجات كتير وهو الوحيد اللي اقتنع بيا في الكوميدي واول ما شافني قال (دي طلعت تافهة) وفرحت جدًا بالرد ده لأنه مكنش حد بيختارني كوميدي".

وأضافت قائلة: "الكواليس كانت خرافيه وكانت مليئة بالضحك فكنت ديماً أقولهم الكواليس لازم تتصور وتنزل لوحدها، كان فيها ضحك كبير". 

وفي نهاية حديثها عبرت عن شغفها بالاستماع لرأي العملاق يحيى الفخراني في دورها بالمسرحية وكذلك الفنانة شيماء سيف.




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