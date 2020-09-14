تحت شعار "همة حتى القمة".. مشاركة مصرية من عمرو دياب وحماقي وأنغام في احتفالات اليوم الوطني السعودي









تعود من جديد الحياة الفنية والثقافية التي انتظرها الجمهور السعودي منذ اكثر من ٦ أشهر والتي تدعمها هيئة الترفية تحت شعار الذي اعتمدته وزارة الصحة "نعود بحذر".





وذلك احتفالا بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ 90 والذي يعد من أهم المناسبات المحببة لقلوب الشعب السعودي والعربي حيث يحتفل فيها محبي السعودية من جميع انحاء الوطن العربي تحت شعار "همة حتى القمة".





يشارك في أحياء اليوم الوطني السعودي الـ ٩٠ عددًا من كبار نجوم الأغنية بالعالم العربي ويقام علي مدى ٥ أيام متتالية بقاعة الجوهرة داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية وتنظيم "بنش مارك" العالمية التى وضعت كافة الامكانيات للخروج باحتفال عالمي يتوافق مع اليوم الأسمى لدي الشعب السعودي.





وتفتتح اولى حفلات اليوم الوطني السعودي فنانة العرب أحلام يوم 22 سبتمبر، في جدة مدينة الملك عبدالله الرياضية قاعة "الجوهرة" والتي صرحت بأن بينها وبين السعودية قصة عشق، وأن تواجدها في احتفالات اليوم الوطني هو مرسول مودة ومحبة بين الشعب الاماراتي والسعودي، فالاماراتي سعودي والسعودي اماراتي، وأنا بنت السعودية، وهذا اقل واجب اقدمه لبلدي الثاني السعودية العظمى.





وفِي التاريخ الوطني 23 سبتمبر يصدع صوت اخطبوط العود الفنان الدكتور عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك في جدة حيث أك عبادي، بإعتزازه الكبير بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، متمنيا أن يقدم أعمالاً تنال إعجاب الحضور.





وتحي احتفالية يوم 24 النجمة المصرية أنغام والتي ستتغنى بأجمل ما كتبه الشعراء السعوديين وغيرهم، مشاركة بحب متبادل بينها وبين الجمهور السعودي، حيث اعربت عن فخرها بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 90، معبرة عن شوقها للجمهور في السعودية.





ويرافق النجمة انغام الفنان تامر عاشور، والذي يشارك لأول مره في احتفالات اليوم الوطني، وعبر عاشور عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي احتفالهم باليوم الوطني 90 مؤكدا أن السعودية هي بلده الثاني والي يحبها من كل قلبه وان مشاركته السابقة في شهر يناير الماضي كشفت له حجم محبة الجمهور السعودي له والذي اعتبره اكبر جمهور له بعد جمهور بلاده .





ويشارك في ختام حفلات اليوم الوطني السعودي النجم المحبوب بقوة لدي الشعب السعودي محمد حماقي يوم 25 سبتمبر الذي يولي عناية خاصة بحفلاته في المملكة وبخاصة اليوم الوطني الاغلى علي قلوب السعوديين حيث يعد المطرب المصري الأكثر مشاركة في أحياء مختلف المناسبات والمهرجانات الخاصة بالمملكة.





وأكد حماقي علي اعتزازه بحب الشعب السعودي وسعادته باليوم الوطني الاسمى في تاريخ الممكلة وكل عربي والذي يأتي تزامنا مع المزيد من الإنجازات والنهضة للقيادة السياسية.









ويختتم حفلات اليوم الوطني السعودي الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر، حاملا معه كل الشوق للقاء جمهوره السعودي.





وعن انطلاق الحفلات، صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك السعودية محمد زكي حسنين، " إن عودة الحفلات في السعودية، تتم تحت تطبيق جميع البروتوكولات التي نصت عليها الهيئة العامة للترفية تحت شعار "ترفيهنا امن" ، اضافة الى الاحترازات التي اكدت عليها وزارة الصحة، متمنين بذلك استشعار المسؤولية من الجميع، وبدورنا رتبنا اللازم للتطبيق الوقاية والتباعد، وفريقنا جاهز للتعقيم، وتأكيد الحفاظ على سلامة الجميع كما شكر معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه على دعمه وحرصه ومتابعته الدائمة لكل ما يخدم المواطن والمقيم في المملكة ".





يذكر أن موعد طرح تذاكر حفل اليوم الوطني سيكون يوم الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر، في جميع فروع "فيرجن ميجا ستور" او من خلال الموقع الالكتروني.







