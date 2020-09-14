"مش هنصدقكم".. رواد مواقع التواصل يكذبون دعوات الإخوان التخريبية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول تضليل أعوانهم أولا والشعب ثانية بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلقة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضى وهدم الدولة. 

وقالوا، إن الجماعة الإرهابية في حالة عدم توازن بسبب خلافات قياداتها الهاربين خارج مصر، وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على تلك الخلافات وتضليل الرأي العام بأكاذيبها. 

فيما أكد ناشط على "تويتر"، أن الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقياداتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية. 

وتشهد جماعة الأفاقين الكذابين، حالة تفكك وانهيار غير مسبوقة دفعت كوادرها للهرولة لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الأخبار والأحداث والفيديوهات.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة للجماعة الإرهابية بالقول: "من تخدعون أيها الخرفان؟!، نقول للجماعة الإرهابية مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فهيهات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقى بكم في غياهب النسيان، ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواعي يتصدى لأكاذيبكم الدنيئة.

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الكلمات المفتاحية

رواد مواقع التواصل الاخوان اﻻرهاب

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