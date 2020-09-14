برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:12 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
وضع نادي برشلونة الاسباني لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن محمد صلاح ضمن مشروع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة فى الموسم الجديد لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.

وأضافت التقارير أن نادي برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة فى ضم اللاعب المصري هذا الصيف حيث من المستحيل أن يستغني ليفربول عن اللاعب بعد بداية الموسم الجديد.

يذكر أن صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني قادما من نظيره فريق روما الإيطالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول صلاح برشلونة الدوري الإسباني

أخبار تهمك

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة تستشير أزارو قبل المجئ

منذ حوالي 3 ساعات

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 9 ساعات

صديق صالح جمعة يفجر مفاجأة بشأن فسخ التعاقد مع الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعة و 27 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع أيوب الكعبي

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال: أتمنى مشاركة هذا اللاعب مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أرقام مذهلة لمحمد صلاح في مباراة واتفورد ضد ليفربول

لاعب ليفربول السابق يهاجم الجماهير بسبب محمد صلاح

أرقام ساديو ماني مع ليفربول بعد ترشحه الانضمام لصفوف ريال مدريد

أسطورة ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل صلاح وماني

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتصدر وجهة ملعب انفيلد الجديدة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

02:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟