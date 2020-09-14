رضا عبد العال: أتمنى مشاركة هذا اللاعب مع الزمالك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد رضا عبد العال نجم الزمالك والاهلي ومنتخب مصر السابق انه يُطالب الفرنسي كارتيرون بإستمرار مصطفى فتحي داخل الملعب وعدم خروجه نهائيًا.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ أن مصطفى لديه الإمكانيات الخاصة والمميزه التي تجعله يُنهي أي مباراة في اي وقت ،وخروحه سيؤثر على أداء الفريق لعدم وجود لاعب بنفس الآداء.

وتابع لابد من الإعتماد أيضا على مصطفى محمد في مركز الهجوم وعدم خروجه من منطقة الجزاء لانه الافضل حاليا في هجوم الزمالك ولديه القدرة على انهاء المباريات بطريقة مميزة.

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدف دون رد سجله مصطفى محمد ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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