صالح جمعة يتحدث عن أزمته الأخير وحقيقة فسخ تعاقده مع الأهلي والانضمام للزمالك
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
علي نبوي
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تحدث صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته الأخيرة عقب تسببه في صدام سيارتين.
وقال صالح في مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت :"أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي لوقوفهم معي في الأزمة الأخيرة."
وأضاف :"الشخص الذي صدمته طالب بـ 2 مليون جنيه من أجل التنازل عن القضية".
وتابع :"طلبت الخضوع لتحليل مخدرات وكحوليات بعد الحادثتين، مشيرًا إلى أن موقع الحادث كان خلال طريقه للنادي الأهلي كل يوم".
وأشار ."زوجتي هي من كانت معي في السيارة أثناء الحادث الأخير".
وواصل :"قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة الأخيرة و200 ألف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادثة الأولى".
وزاد :"أكرر الشكر للفريق القانوني بالنادي الأهلي ورئيس الزمالك الذي أرسل لي محام من مكتبه".
وواصل :"حاولت إنهاء المشكلتين بشكل ودي للتفرغ للتدريبات مع الأهلي".
وزاد :"الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية كانوا بجواري طوال الأزمة الأخيرة".
وأوضح ."أحاول التدريب بقوة من أجل الوصول للوزن المثالي".
وعن فايلر قال :"فايلر مدرب محترف وأنا أحترمه كثيرا".
وزاد :"تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب مرة أخرى".
وأردف :"الأزمة الأخيرة كشفت عن قيمة ومعدن الأهلي".
وعن فسخ تعاقده مع الأهلي قال :"لا صحة لما ورد بخصوص رغبتي في فسخ التعاقد مع الأهلي".
وأشار :"لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك لأني أحترم الأهلي جدا".
وأتم حديثه :"جماهير الأهلي ساندتني بقوة وأتمنى أن أعود من أجل إسعادها".
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