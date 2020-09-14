الأوقاف عن بناء مسجد على أرض زراعية: "كارثة"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على عرض خطاب موجه من وزارة التنمية المحلية لإنشاء مسجد على أرض زراعية، قائلا: "الدولة تُتهم بأنها تهدم المساجد، وبناء مسجد على أرض زراعية هي كارثة فهم يسمحون بتبوير الأرض".


وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولي المصري، أن الدولة تقوم بإزالة لعشوائيات التى تقام على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن الجميع يريد أن يحافظ على الرقعة الزراعية حتي لا تتأكل وتتقلص.

وتساءل رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، من الذي أعطي الموافقة على بناء المسجد في أرض زراعية من قبل التنمية المحلية في قرية بالدقهلية، موضحًا أن مثل هؤلاء الأشخاص يشعرونك بأنك ضد بناء المساجد، وكل أرض صالحة للصلاة عليها، ولكن ليس كل أرض صالحة للزراعة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وإليكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري





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