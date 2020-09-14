"أعتذر للشعب المصري.. ولكن!".. "الفجر الفني" ينفرد بأول رد من "يزن السيد" على تصريحاته المثيرة للجدل عن خالد النبوي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثار الفنان السوري يزن السيد، حالة من الجدل بعد تصريحاته الجريئة عن الفنان المصري خالد النبوي، خلال لقاءه مع الإعلامي اللبناني هشام حداد عبر برنامج "راحت علينا".

وإنفرد "الفجر الفني" بأول رد من الممثل السوري يزن السيد بعد اتهام البعض له بإهانة الفنانين المصريين بعد وصفه نجوم سوريا بالأكثر أخلاقًا منهم.

ورد قائلًا: "قبل أن أتطرق بالحديث في أي شئ، أود أن أتوجه برسالة محبة وتقدير للشعب المصري".

وأضاف يزن: "خلال حواري مع الإعلامي هشام حداد، تحدثت عن الفنان خالد النبوي، ولكني لم أعرف أعبر بشكل صحيح عن وجهة نظري ولكن كل ما كنت أقصده أنني تفاجئت من تصرفات الفنان خالد النبوي، وأصبحت أسأل الفنانين المصريين الموجودين معنا بالتصوير وأقول لهم "هيك بيتعاملوا بمصر؟!".

وتابع حديثه: "وفي الحقيقة، كان خالد النبوي بالنسبة لي إسم كبير وعندما قابلته بمكان التصوير كنت سعيد جدًا ولكني وجدت تصرفاته غريبة جدًا، شخص لايسلم على أحد ويتدخل بكل شئ، في الشغل والمشاهد".

وأشار إلى أنه لفت انتباهه أكثر من مرة حتى لايتدخل بمشاهده موضحًا: "أكثر من مرة قلت له لا تتدخل يا أستاذ خالد بمشاهدي وكرر تصرفه هذا مع كل فريق العمل لدرجة أنهم ابتعدوا عنه لأنهم لايعرفون كيفية التعامل معه".

ووجه اعتذرًا للشعب المصري، عن خطأه بالتعميم، مضيفًا: "ولكني أؤكد أن هناك نجوم وفنانين في مصر يحترمون الغير، ولكن كل ماقصدته هو أنني لاحظت أن بعض النجوم يتدخلون بالحلقات والممثلين واختيار المخرج وأمور مثل هذه لم أجدها عندنا في سوريا.

واختتم حديثه مؤكدًا عشقه مصر، مشيرًا إلى أنه قام بزيارتها أكثر من 30 مرة ويحب شعبها ولديه أصدقاء مقربين مصريين.


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