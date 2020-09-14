مواصفات نيسان 400Z قبل طرحها عالميا
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
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مواصفات نيسان 400Z قبل طرحها عالميا
تعتبر نيسان من أكثر الشركات اليابانية شهرة في عالم الدريفت لوجود سيارة حول العالم كسيارة انجراف أسطورية لن تتكرر وتستطيع الدخول في السباقات بدون تعديلات ، ويشارك فيها العديد من متسابقي الدريفت من كل العالم.
نيسان 400Z
كانت نيسان تسمى في البداية “Datsun” قبل أن يطلق عليها “Nissan” عام 1937 ، وكان أول ظهور لـ “Nissan Z” عام 1969 كنموذج لعام 1970 باسم “Datsun 240Z”
ظهر الجيل السادس من Nissan Z في عام 2008 باسم Nissan 370Z واستمر حتى وقت كتابة هذا التقرير في الأسواق العالمية مع نفس الجيل الذي تم إطلاقه في عام 2008. تم تعديل شد الوجه فقط ، لذلك عمر هذا جيل اليوم هو 12 عاما دون تغيير. لحسن الحظ ، سيصل هذا الجيل السابع الجديد عاجلاً وليس آجلاً في 15 سبتمبر.
ستقدم نيسان الجيل السابع الجديد كليًا من Z في 15 سبتمبر بتصميم مستوحى تمامًا من الجيل الأول ، “Datsun 240Z” ، لدمج التصميم بين “الماضي والمستقبل” من حيث التصميم والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الجيل السابع.
وبحسب التقارير الأخيرة عن الجيل السابع من نيسان Z ، التي نشرها موقع “إنجن 1” ، فإنها ستتوفر بمحرك “إنفينيتي” الجديد المستخدم في “إنفينيتي Q60” ، سعة 3.0 لتر مزدوج التوربو 6 سلندر ، والذي سيولد 400 حصان. القوة و 475 نيوتن متر من عزم الدوران. أما بالنسبة لنسخة نيسمو فقد قيل إنها ستكون 480 حصان.
مواصفات نيسان 400Z قبل طرحها عالميا
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