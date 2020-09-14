عمرو أديب عن إصابات الكورونا: سلومة الأقرع رجع تاني (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بدأ يسمع مجددا عن إصابات كثيرة بفيروس كورونا وهذا بعد فترة هدوء استمرت لمدة شهرين، معلقا: "إحنا داخلين على الموسم.. والأرقام نطت في دول كثيرة".





وشدد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أن الكمامة كنز لا يفنى، وهي الحل السحري في الحماية من الإصابة بالفيروس، مضيفا: "سلومة الأقرع رجع تاني".





وأضاف، "إحنا داخلين على حاجة بروحين الأنفلونزا الموسمية والكورونا.. خدوا بالكم، وخليكم في التيك كير، إحنا هيصنا كتير ولعبنا كتير"، مشيرا إلى أنه لم يجد سبب منطقي لعدم زيادة الإصابات".