في عيد ميلادها.. تعرف على بدايات ناهد رشدي في الفن

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحتفل اليوم الفنانة ناهدي رشدي، بعيد ميلادها الـ63، وهي احدى الفنانات المتألقات، بداية التسعينات من القرن الماضي، وكانت معظم أعمالها في الدراما والمسرح.

ناهد رشدي من مواليد ١٤ سبتمبر ١٩٥٦ بمحافظة القاهرة، تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٨٢.

بدأت أعمالها الدرامية من أرض الطوفان في أواخر السبعينات، والسينمائية كان فيلم عريس لسعاد عام 1982، وكانت تقدم فيه دور ثانوي.

تألقت في حقبة التسعينات حتى الألفية في عدد كبير جدًا من الأفلام والمسلسلات والتي على راسهم لن أعيش في جلباب أبي وهوانم جاردن سيتي.

أهم مشهد في تاريخها كان فرح سنية في مسلسل لن أعيش في جلباب أبىيوكان سبب شهرتها وقتها، وتحولت الى نجمة سينمائية كبيرة.

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