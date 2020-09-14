مستشار رئيس الوزراء للإصلاح يكشف موعد نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:43 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة خلال 3 سنوات؛ وبالتالي سيكون هناك سهولة في الانتقال..

وأوضح "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الأحد، أن الانتقال سيتم من النصف الأول من العام المقبل، مضيفا: "كل الوزارات سيتم نقلهم بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن هناك أرشفة إلكترونية تتم في الوزارات قبل نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد، على ضرورة تسجيل المواطنين في منصة مصر الرقمية، مؤكدا أن مصر تسير في إصلاح اقتصادي واجتماعي.

وأشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أنه تم تدريب كافة الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية.

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