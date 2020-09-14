تعليق ناري من عمرو أديب عن حملات الإزالات والمخالفات في قطر (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد إزالة دولة قطر للعقارات المخالفة، معلقا: "عشان تعرفوا أنهم كذابين كلهم"، مضيفا ساخرا: "جرار واحد شال كل المخالفات عندهم.. الجرارات أكتر من البني آدمين".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "قطر بتزيل المخالفات من على الأراضي الزراعية.. أرض زراعية إيه اللي في الدوحة، دا أنتم بتشربوا لبن حمير، ولما الزبادي وقف كان عندهم مشكلة".





وسخر "أديب"، من المخالفات التي تزيلها قطر من على أرض زراعية، قائلا: "مكافأة 10 آلاف للي هيلاقي شجرة في الفيديو".





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلي:





- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري