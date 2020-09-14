الأقصر تقرر تخفيضات جديدة في مخالفات المباني.. تعرف عليها

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء الأحد، اجتماعًا هامًا، مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لتخفيض التصالح في غرامات مخالفات المباني.





وقرر محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه بسعر المتر في مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة ٢٠١٩.





كما قرر محافظ الأقصر في حالة السداد الفوري عند التصالح يتم خصم ٢٥% من إجمالي المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية في قرى المحافظة لتلقي طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات في أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقي طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا.





وناشد ألهم المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بالتوجة للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفًا عليهم.





حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة.





ويأتى ذلك نزولًا لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الأجتماعى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.





ومن جهة أخرى، أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، عن أن يوم الجمعة القادم سيتم افتتاح 3 مساجد رسميا وهم من المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة وهي مساجد: مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة أرمنت، ومسجد النور بمدينة الأقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية.





وأوضح، أن ذلك بحضور أصحاب قيادات الدعوة بادارات بندر الأقصر والزينية وأرمنت وغيرها من الإدارات التابعه للمديرية، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وعدد من المواطنين.



