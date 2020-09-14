الأقصر تقرر تخفيضات جديدة في مخالفات المباني.. تعرف عليها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:47 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء الأحد، اجتماعًا هامًا، مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لتخفيض التصالح في غرامات مخالفات المباني.

وقرر محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالي ما تم تخفيضه بسعر المتر في مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة ٢٠١٩.

كما قرر محافظ الأقصر في حالة السداد الفوري عند التصالح يتم خصم ٢٥% من إجمالي المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية في قرى المحافظة لتلقي طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات في أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقي طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا.

وناشد ألهم المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بالتوجة للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفًا عليهم.

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة.

ويأتى ذلك نزولًا لرغبة المواطنين ومراعاة للبعد الأجتماعى، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.

ومن جهة أخرى، أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر، عن أن يوم الجمعة القادم سيتم افتتاح 3 مساجد رسميا وهم من المساجد التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة وهي مساجد: مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة أرمنت، ومسجد النور بمدينة الأقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية.

وأوضح، أن ذلك بحضور أصحاب قيادات الدعوة بادارات بندر الأقصر والزينية وأرمنت وغيرها من الإدارات التابعه للمديرية، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وعدد من المواطنين.

يذكر أن المساجد التي قامت المديرية بافتتاحها سابقا موزعة في مناطق مختلفة ومتنوعة وهذا يدل على الحرص الذي توليه وزاره الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء الفجر الاقصر

أخبار تهمك

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ ثلث ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 14 ساعة

بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحدد إستراتيجية ضم صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

قبل تجربته على المتطوعين.."الصحة" تكشف الآثار الجانبية للقاح المحتمل لفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على حقيقة زيادة الضرائب في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

صديق صالح جمعة يفجر مفاجأة بشأن فسخ التعاقد مع الأهلي والانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

06:27 م

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

08:18 م

قبل تجربته على المتطوعين.."الصحة" تكشف الآثار الجانبية للقاح المحتمل لفيروس كورونا

06:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟