المتنبئ بوفاته| شاب مات بعد تصويره داخل تابوت.. ورسالته الأخيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق مينا عيد، ابن خال الشاب نور رشاد الذي توفي بعد 5 أيام من نشر صورة له داخل تابوت، على الواقعة بقوله: "نور كان يتمتع بحياة الخدمة مع كاهن دير المقطم وكان يتمتع بالنعم والروحانيات، وكان شابا جميلا"، لافتًا إلى أنه تحدث معه عقب نشره تلك الصور وأخبره أنه في يوم من الأيام سيوضع به، متابعا: "نور كان يحب الحياة ولديها أسرة جميلة وطفلين صغار".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولي المصري، أن جميع أفراد الأسرة تحدثوا معه وهو على قيد الحياة عندما قام بنشر هذه الصور، وكان رده: "لازم تتقبلوا إني هكون في يوم من الأيام كده".

شقيقه يعلق على الواقعة
وكان قد كشف عماد رشاد، شقيق الشاب نور الذي تنبأ بوفاته، التفاصيل المتعلقة بالصورة التي نشرها شقيقه على حساب على موقع التواصل الاجتماعي والذي كان يتواجد فيها داخل أحد توابيت الموتى وعلق عليها قائلًا "قريبًا إن شاء الله" وذلك قبل وفاته بخمسة أيام.

وقال "عماد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الأحد: "إنه شعر بالتعب فجأة، وجاء لوالدتي وقال لها إن فيه حاجة في صدره بتوجعه، وبعدها قطع النفس خالص، وأخدته وجريت على المستشفى، وبعدها توفي".

وأضاف: "مش عارفين حتى الآن إزاي اتخطف مننا كده، وهو لم يشتكي من أي مرض، وكان حاسس أنه هيموت وعلشان كده نزل الصورة دي".

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