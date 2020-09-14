المتنبئ بوفاته| شاب مات بعد تصويره داخل تابوت.. ورسالته الأخيرة

علق مينا عيد، ابن خال الشاب نور رشاد الذي توفي بعد 5 أيام من نشر صورة له داخل تابوت، على الواقعة بقوله: "نور كان يتمتع بحياة الخدمة مع كاهن دير المقطم وكان يتمتع بالنعم والروحانيات، وكان شابا جميلا"، لافتًا إلى أنه تحدث معه عقب نشره تلك الصور وأخبره أنه في يوم من الأيام سيوضع به، متابعا: "نور كان يحب الحياة ولديها أسرة جميلة وطفلين صغار".





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولي المصري، أن جميع أفراد الأسرة تحدثوا معه وهو على قيد الحياة عندما قام بنشر هذه الصور، وكان رده: "لازم تتقبلوا إني هكون في يوم من الأيام كده".





شقيقه يعلق على الواقعة