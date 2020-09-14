قبل تجربته على المتطوعين.."الصحة" تكشف الآثار الجانبية للقاح المحتمل لفيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:05 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمي، التفاصيل المتعلقة باستقبال المتطوعين للقاحي فيروس كورونا من الصين، موضحة الآُثار الجانبية التي من الممكن أن يشعر بها المتطوع عند تجربة اللقاح والتي تمثلت في ظهور بعض الحساسية على الجلد أو الشعور بالدوران أو ارتفاع في درجات الحرارة. 

وقالت "نهى"، في لقائها عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الوزارة تستهدف من 10 إلى 15 ألف متطوع لإجراء التجارب السريرية لنوعين من اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا للتأكد من سلامة وفعالية هذا التطعيم.

وأضافت، أن هذا التطعيم يستهدف ناس أصحاء، مشيرة إلى أن هناك شروط لابد أن تنطبق على المتطوع تتمثل في ألا يقل سنة عن 18 سنة وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة التي تسبب له مشاكل وليست امرأة حامل أو مرضعة.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمي، إلى أن المتطوع لن يتحمل أي أعباء مالية مقابل مشاركته في هذه التجارب السريرية ولكنه في الوقت نفسه لن يحصل على مقابل مادي، مستطردة "الهدف الأساسي من المشاركة بهذه التجارب هي لصالح العلم وإثبات معلومة معينة عن مدى فعالية وسلامة هذا اللقاح بعد التأكد منها في التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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