قبل تجربته على المتطوعين.."الصحة" تكشف الآثار الجانبية للقاح المحتمل لفيروس كورونا

كشفت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمي، التفاصيل المتعلقة باستقبال المتطوعين للقاحي فيروس كورونا من الصين، موضحة الآُثار الجانبية التي من الممكن أن يشعر بها المتطوع عند تجربة اللقاح والتي تمثلت في ظهور بعض الحساسية على الجلد أو الشعور بالدوران أو ارتفاع في درجات الحرارة.





وقالت "نهى"، في لقائها عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الوزارة تستهدف من 10 إلى 15 ألف متطوع لإجراء التجارب السريرية لنوعين من اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا للتأكد من سلامة وفعالية هذا التطعيم.





وأضافت، أن هذا التطعيم يستهدف ناس أصحاء، مشيرة إلى أن هناك شروط لابد أن تنطبق على المتطوع تتمثل في ألا يقل سنة عن 18 سنة وألا يكون من أصحاب الأمراض المزمنة التي تسبب له مشاكل وليست امرأة حامل أو مرضعة.





وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمي، إلى أن المتطوع لن يتحمل أي أعباء مالية مقابل مشاركته في هذه التجارب السريرية ولكنه في الوقت نفسه لن يحصل على مقابل مادي، مستطردة "الهدف الأساسي من المشاركة بهذه التجارب هي لصالح العلم وإثبات معلومة معينة عن مدى فعالية وسلامة هذا اللقاح بعد التأكد منها في التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات".



