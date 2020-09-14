بعد تكريمها بقصر السينما.. بوسي شلبي تهنئ "امرأة من زمن الحب" القديرة سميرة أحمد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها برفقة الفنانة القديرة سميرة أحمد وتامر عبدالمنعم.

وعلقت قائلة: "مبروك تكريم امرأة من زمن الحب".

وتم تكريم سميرة أحمد بقصر السينما برئاسة تامر عبدالمنعم وذلك عن مجمل أعمالها.

والجدير ذكره أن سميرة سعيد قدمت العديد من الأعمال السينمائية مثل: "إمراه مطلقه"، و"وداعاً يا ولدى"، و"اللعبة القذره"، و"عالم عيال عيال"، و"نساء ضائعات"، و"ليل وقضبان"، و"بنت بديعه"، و"الشيماء"، و"الضياع"، و"عن الحياة".

وأيضا شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها "غدا تفتح الزهور"، و"ضد التيار"، و"امرأة من زمن الحب"، و"أميره فى عابدين"، و"يا ورد مايشتريك"، و"أحلام فى البوابة"، و"دعوة فرح"، و"جدار القلب"، و"ماما فى القسم".

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