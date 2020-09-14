"المهندسين": رسوم الحصول على شهادات السلامة المهنية من 150 وحتى ألف جنيه

قال ماجد سامي، رئيس الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين، إن رسوم الكشف عن السلامة الإنشائية للمباني المتقدمة للتصالح في مخالفات البناء بسيطة وتتراوح من 150 جنيها وحتى ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم هي التي حددها القانون ولا يمكن فرض رسوم تزيد على كاهل المواطنين.





وأضاف، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يمكن الحصول على شهادات السلامة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء من أي مهندس نقابي، مؤكدًا أن هذا القانون هدفه الحفاظ على سلامة المواطنين.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





وإليكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء فيما يلي:





- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

هذه الرسوم مجانية رسوم بسيطة من 150 وحتى 1000 جنيه المحددة القانون