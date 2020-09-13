تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع أيوب الكعبي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى والجهاز الفني لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف أحمد الحامي، نجم الكرة التونسية ووكيل المهاجم المغربي أيوب الكعبي، عن رغبة اللاعب حال تلقيه عروض من مصر.

وقال الحامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أيوب الكعبي يرحب باللعب للنادي الأهلي وهو شرف لأي لاعب".

وتابع: "اللاعب لم يطلب 2 مليون دولار سنويًا كما ردد البعض واللاعب إذا تلقى عرض من أي نادي سينظر الأول لحجم النادي فمثلا الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب".

وأوضح: "جميع العروض التي تلقاها اللاعب في مصر من وكلاء اللاعبين فقط ولا يوجد عروض رسمية نهائيًا".

وأتم: "أيوب الكعبي لم يتلقى أية عروض رسمية من أية أندية مصرية في الوقت الجاري".

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