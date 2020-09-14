تأجيل استئناف أحمد عز ضد حكم الزامه بمصاريف مدرسة توأمه من زينة

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قضت محكمة اسرة مدينة نصر بتأجيل دعوى الإستئناف المقدمة من الفنان أحمد عز برقم 9018 لسنة 137 قضائية استئناف القاهرة ضد الحكم الصادر بتاريج ٣٠ مايو لسنة ٢٠١٩ لصالح وسام رضا إسماعيل الشهيرة بالفنانة زينة والخاص بالزام الفنان بدفع المصاريف الدراسية للطفلين عز الدين وزين الدين.





حضر الجلسة اشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض محامي الفنان أحمد عز وقدم أصل الصحيفة المعلن وثلاث حوافظ مستندات وتم تأجيل الجلسه ليوم ١٣ ديسمبر القادم لضم المفردات.





وكان الفنان أحمد عز قد اقام ضد وسام رضا إسماعيل الشهيرة بزينة الاستئناف رقم 9018 لسنة 137 قضائية استئناف القاهرة وذلك استئنافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 4854 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر الصادر بجلسة 30/5/ 2020 .





وطلب في صحيفة الاستئناف :-

أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً : في الموضوع أصلياً :- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا :-

1 - برفض الدعوي الأصلية .

2- بنقل الصغيرين من المدرسة الدولية البريطانية للغات لمدرسة مودرن سكول الدولية للغات التي تم إلحاق أبناء شقيقة (المستأنف ضدها) بها .

3- بتخفيض قيمة المصاريف الدراسية للصغيرين (عز الدين وزين الدين) إلى رسوم مدارس اللغات الخاصة الغير مغالي في مصاريفها كمدرسة مودرن سكول الدولية للغات .

4- وعلي سبيل الاحتياط : إلزام المستأنف ضدها بالفارق بين المصاريف الدراسية للمدرسة الملحق بها الصغيرين (عز الدين وزين الدين) وبين المصاريف الدراسية لمدرسة مودرن سكول الدولية للغات الملحق بها أبناء شقيقة المستأنف ضدها وأبناء شقيق المستأنف .

استناداً على إنذار أرسله الفنان / أحمد عز علي يد محضر للفنانة / زينة ينبه عليها بعدم رغبته في استمرار الصغار بتلك المدرسة وضرورة نقل ملفاتهم الدراسية منها إلي مدرسة خاصة أخرى بمصروفات غير مغالي فيها وأعلن بتاريخ 1/7/2020 ومقيد برقم 26598 بتاريخ 1/7/2020 محضرين مدينة نصر .